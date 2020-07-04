Мехонцев: Абдулманап был очень искренним мужиком, он ушёл слишком рано

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев рассказал о своём опыте общения с легендарным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым, который умер от коронавируса 3 июля.
«Абдулманап был очень искренним мужиком, очень талантливым тренером, педагогом. Он ушёл слишком рано, жаль, что болезнь подкосила его. Весь мир единоборств скорбит по этому поводу. Лично я виделся с ним несколько раз, мы подолгу разговаривали. Нурмагомедов-старший так был увлечён своим делом, что постоянно рассказывал мне о своих методиках тренировок, восстановления, работе над собой. Причем он делал это с такой открытостью. Я не понял, он всегда такой, или просто Абдулманап так расположился ко мне. Мой папа тоже тренер, и я знаю, что они эмоционально изживают себя. Отец не спит ночами, постоянно просматривает свои записи в дневнике, видеозаписи, думает над новыми методиками… Мне показалось, что Абдулманап такой же фанат своего дела», — приводят слова Мехонцева «Известия».
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