Уайт: Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов

Глава UFC Дана Уайт выразил соболезнования по поводу смерти легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался от коронавируса 3 июля.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте danawhite.

«Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт под видео.

Ранее стало известно, что тело легендарного тренера Абдулманапа было доставлено в Дагестан. Самолет с телом в пятницу вечером встречали близкие родственники. В аэропорту в настоящее время находятся также представители руководства республики. Заслуженного тренера РФ похоронят в селе Кироваул, куда тело доставят на автомобиле.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.