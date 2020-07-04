Алоян: Хабибу — самые искренние слова, сил и терпения в такое сложное время

Двукратный чемпион мира по боксу Миша Алоян выразил соболезнования всем родным и близким легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался от коронавируса 3 июля.
«Нурмагомедов-старший — большой человек, который сделал очень многое для нашей страны. Благодаря ему и его сыну боевые искусства вышли в России на самый высокий уровень. Он воспитал выдающегося чемпиона и был главным человеком в жизни Хабиба. Хочется выразить соболезнования всем родным и близким. Хабибу — самые искренние слова, сил и терпения в такое сложное время», — приводят слова Алояна «Известия».
Ранее стало известно, что тело легендарного тренера Абдулманапа было доставлено в Дагестан. Самолет с телом в пятницу вечером встречали близкие родственники. В аэропорту в настоящее время находятся также представители руководства республики. Заслуженного тренера РФ похоронят в селе Кироваул, куда тело доставят на автомобиле.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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