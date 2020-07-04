Минаков: думаю, смерть отца не сломает Хабиба, и он обязательно вернётся в октагон

Четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо, боец MMA Виталий Минаков выразил соболезнования семье и близким легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося от коронавируса 3 июля.



«Хабиб — большой чемпион, понятно, что для него это очень сильный удар. Ушел из жизни человек, который всему его научил, играл очень важную роль в его успехах. Хочется выразить соболезнования семье и близким. Понятно, что какое-то время Нурмагомедову-младшему понадобится на то, чтобы осознать утрату, но думаю, это не сломает его. Он обязательно вернется в октагон», — приводят слова Минакова «Известия».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.