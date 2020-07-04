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Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Бокс/ММА / UFC 0

В селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана состоялись похороны легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», — приводит слова пресс-службы администрации Кизилюртовского района ТАСС.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо, а также тренировал своего сына, российского чемпиона в UFC Хабиба Нурмагомедова.

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