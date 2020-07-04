Бёрнс заразился коронавирусом. Он должен был драться с Усманом в главном бою UFC 251
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс заразился коронавирусом, сообщает MMAjunkie.
По данным источника, результат теста на коронавирус бразильца показал положительный результат. Бёрнс должен был подраться в главном бою турнира UFC 251 за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Камару Усманом 11 июля на «Бойцовском острове».
Бёрнс снялся со своего боя. Вероятнее всего, поединок с Усманом будет перенесён на более поздний срок.
В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.
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