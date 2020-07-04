Кормье поддержал Хабиба, опубликовав видео с Абдулманапом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мой брат Хабиб, я молюсь за тебя и твою семью. Твой отец оставил такое огромное наследие. Каждый раз, когда я был рядом с ним, я видел, как он гордится тобой. Ты показал ему несколько удивительных вещей, мой брат. Он учил тебя быть бойцом, и ты добился своего. Я люблю тебя, мой брат. Обнимите свою маму, обнимите свою жену и детей и знайте, что у вас есть тонна поддержки по всему миру в это трудное время. Это видео показывает, кем был Абдулманап, когда он боролся с одним из моих молодых борцов перед UFC 187. Он готов был сразиться с кем угодно, большим или маленьким. Это воспоминание, которое я никогда не забуду. Покойся с миром, Абдулманап. Однажды мы все встретимся снова», — написал Кормье в «Инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Кормье.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.