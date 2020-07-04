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Скончался Абдулманап Нурмагомедов, ХК ЦСКА стал чемпионом России. Главное к утру

Скончался Абдулманап Нурмагомедов, ХК ЦСКА стал чемпионом России. Главное к утру
Бокс/ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса, Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», ХК ЦСКА стал чемпионом России и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса.

2. Путин лично позвонил Хабибу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью отца.

3. Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем.

4. Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

5. ЦСКА стал чемпионом России, СКА и «Ак Барс» разделили второе место, бронза — у «Динамо».

6. У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких.

7. «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Уралом».

8. «Фиорентине» предложили Алексея Миранчука.

9. «Бавария» объявила о переходе Лероя Зане.

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