Скончался Абдулманап Нурмагомедов, ХК ЦСКА стал чемпионом России. Главное к утру

Абдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса, Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», ХК ЦСКА стал чемпионом России и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса.
2. Путин лично позвонил Хабибу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью отца.
3. Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар Облякова локтем.
4. Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
5. ЦСКА стал чемпионом России, СКА и «Ак Барс» разделили второе место, бронза — у «Динамо».
6. У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких.
7. «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Уралом».
8. «Фиорентине» предложили Алексея Миранчука.
9. «Бавария» объявила о переходе Лероя Зане.
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