Умар Нурмагомедов вспомнил тренировку с Абдулманапом Нурмагомедовым
Чемпион GFC в легчайшем весе двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова боец UFC Умар Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировки с дядей, Абдулманапом Нурмагомедовым. Умар сопроводил пост эмодзи разбитого сердца. Абулманап Нурмагомедов скончался в Москве 3 июля.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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