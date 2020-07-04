Умар Нурмагомедов вспомнил тренировку с Абдулманапом Нурмагомедовым

Чемпион GFC в легчайшем весе двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова боец UFC Умар Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» видео с тренировки с дядей, Абдулманапом Нурмагомедовым. Умар сопроводил пост эмодзи разбитого сердца. Абулманап Нурмагомедов скончался в Москве 3 июля.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.