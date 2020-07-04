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Джошуа: не хотел бы отдавать сына в бокс. Это опасный вид спорта

Джошуа: не хотел бы отдавать сына в бокс. Это опасный вид спорта
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что не хотел бы, чтобы сын занимался боксом. Сыну Джошуа четыре года.

«Начинал как суперотец, но потом это куда-то ушло. Он только и делает, что смотрит телевизор. Его просто не заставишь смотреть передачи фитнес-тренера Джо Уикса.

Он не воспринимает меня дома как известного боксёра или что-то вроде того. Я не являюсь суперзвездой и не считаю себя таковым. Он просто знает, что я дерусь. Я стараюсь держать это за порогом дома. Не веду себя так же дома или на улице.

Не хотел бы отдавать сына в бокс. Это опасный вид спорта. Хочу, чтобы сын стал лучшим человеком, чтобы его не сравнивали со мной. Жизнь и спортивная карьера не являются хайлайтами лучших моментов. На виду лишь победы и гламур, мало кому интересны ушибы, удары и синяки», — приводит слова Энтони Джошуа The Sun.

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