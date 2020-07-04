Ещё один бой UFC на «Бойцовском острове» отменён из-за положительного теста на коронавирус

Поединок Марины Родригес и Карлы Эспарзы на «Бойцовском острове» отменён, сообщает MMAJunkie. Причиной отмены боя стал положительный результат теста на коронавирус у одного из секундантов Родригес.



Тест Родригес показал отрицательный результат, однако поединок был отменён как мера предосторожности.



Таким образом, отменён уже второй бой турнира UFC, который должен состояться 15 июля. По той же причине с соревнований был снят Андерсон дос Сантос.



Напомним, стало известно, что бой между Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом на турнире UFC 251 также был отменён. Результат теста на коронавирус бразильца показал положительный результат. Бёрнс должен был подраться с Усманом в главном бою турнира UFC 251 за титул чемпиона UFC в полусреднем весе 11 июля на «Бойцовском острове».

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