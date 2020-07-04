Бывший чемпион UFC Эдгар: Абдулманап всегда был добр со мной

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар отреагировал на смерть легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, поделившись воспоминаниями об известном специалисте.

«Мир единоборств потерял в лице Абдулманапа Нурмагомедова настоящую икону. Он всегда был со мной добр. Я общался с ним, и это то, чего никогда не забуду. Помню, когда был в России, его популярность была вдохновляющей. Выражаю соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье», — написал Эдгар на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве.