Амир Хан готов дать Маркосу Майдане реванш

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан предложил экс-чемпиону мира Маркосу Майдане провести повторный поединок.

«Скажите Майдане, я готов повторить. Давайте снова сделаем этот бой. Маркос, давай же. Всем понравилась наша первая встреча, давайте повторим. Будет весело. Это честный поединок, давайте сделаем это», — приводит слова Хана Boxingnews24.

Амир Хан и Маркос Майдана впервые встретились в 2010 году, тогда британец победил единогласным решением судей.

Хан последний раз появлялся на ринге в июле минувшего года и нокаутировал Билли Диба. Что касается Майданы, то аргентинец завершил карьеру в 2014 году. Но на протяжении последнего года он регулярно заявляет о намерении вернуться в спорт.