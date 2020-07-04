Амир Хан готов дать Маркосу Майдане реванш
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан предложил экс-чемпиону мира Маркосу Майдане провести повторный поединок.
«Скажите Майдане, я готов повторить. Давайте снова сделаем этот бой. Маркос, давай же. Всем понравилась наша первая встреча, давайте повторим. Будет весело. Это честный поединок, давайте сделаем это», — приводит слова Хана Boxingnews24.
Амир Хан и Маркос Майдана впервые встретились в 2010 году, тогда британец победил единогласным решением судей.
Хан последний раз появлялся на ринге в июле минувшего года и нокаутировал Билли Диба. Что касается Майданы, то аргентинец завершил карьеру в 2014 году. Но на протяжении последнего года он регулярно заявляет о намерении вернуться в спорт.
- 4 июля 2020
-
22:17
-
21:59
-
21:02
-
19:29
-
18:55
-
17:52
-
16:36
-
15:42
-
14:56
-
13:27
-
12:42
-
11:52
-
10:16
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
09:14
-
08:57
-
08:32
-
07:46
-
07:11
-
06:45
-
06:07
-
05:10
-
03:21
-
02:46
-
02:27
-
01:57
-
01:33
-
00:31
-
00:21
-
00:05
- 3 июля 2020
-
23:39
-
23:29
-
23:23
Партнерский контент