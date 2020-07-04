Исмаилов: ушёл дядя Абдулманап
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на смерть заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
«Грустная новость, друзья, ушёл дядя Абдулманап. Все мы от всевышнего и к нему наше возвращение. Пусть всевышний облегчит, простит и одарит раем! Аминь», — написал Исмаилов.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве.
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