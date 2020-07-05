Тренер Сехудо назвал два боя, ради которых Генри может возобновить карьеру

Эрик Альбараччин, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, рассказал, при каких условиях его подопечный может возобновить карьеру. По словам специалиста, Сехудо заинтересован или в возможности завоевать титул в третьей весовой категории, или в боксёрском поединке.
«Есть только один бой, который привлекает его по-настоящему, — встреча с Волкановски. Это объясняется тем фактом, что ещё никто и никогда не был чемпионом UFC в трёх весовых категориях. Что касается возможного боксёрского боя с Райаном Гарсией, у Генри хорошая работа рук. Есть только один король. В конце концов все преклонят колено перед Сехудо. Если говорим о боксе, Генри вернётся ради боя с Гарсией.
Если Волкановски проиграет Холлоуэю, Сехудо будет в состоянии победить и Макса. Генри не намного меньше Волкановски, а тот уже показал, что Холлоуэя можно побеждать", — приводит слова Альбараччина BJ Penn.
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