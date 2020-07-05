Карелин: Хабиб найдёт успокоение в спорте

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отреагировал на смерть легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.



«Всегда тяжело потерять тренера, еще тяжелее потерять отца. А Хабиб сразу потерял и отца, и тренера. Выражаю соболезнования родным и близким.



Справится ли Хабиб Нурмагомедов с тяжелой ситуацией? Я считаю, что только в спорте сейчас он найдёт успокоение. У меня рецептов нет, только сочувствие», — приводит слова Карелина «Р-Спорт».



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве.