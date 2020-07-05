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Источник: бой Масвидаль — Усман состоится

Источник: бой Масвидаль — Усман состоится
Бокс/ММА / UFC 0

Переговоры о проведении боя между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом продвигаются очень успешно и при отсутствии каких-либо форс-мажоров поединок состоится, сообщил журналист ESPN Ариэль Хелвани в «Твиттере».

Ранее стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказал Бёрнса промоутер Хорхе Масвидаля заявил о готовности своего подопечного заменить Гилберта в бою с Камару.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.

Масвидаль выразил готовность заменить Бёрнса в бою с Усманом
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