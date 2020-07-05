Бывший боксёр, владеющий магазином, убил человека. Причина — долг в размере 400 рублей

В Челябинске произошла трагедия. Роковому конфликту предшествовала история месячной давности. Тогда в один из магазинов Челябинска в Курчатовском районе наведалась покупательница и набрала в долг продуктов на 2 тыс. рублей. Хозяин магазина, бывший боксёр, согласился разбить оплату долга на несколько платежей.

Когда женщина оставалась должна бывшему спортсмену 400 рублей, в магазин пришёл её муж и повздорил с владельцем торговой точки. Словесная перепалка перешла в драку, в результате которой муж должницы погиб, сообщает Telegram-канал Mash.

Жена подозреваемого в убийстве утверждает, что супруг практически не применял силу, а дал погибшему пару оплеух, что видно на записи видеокамер. В то же время жена погибшего заявляет, что муж вышел из магазина с кровоподтёками на лице.

Владелец магазина находится под подпиской о невыезде.