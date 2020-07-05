Легендарный экс-чемпион мира Дюран излечился от коронавируса

Экс-чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Роберто Дюран излечился от коронавируса и выписан из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме». Бывший спортсмен поблагодарил врачей за работу и призвал соблюдать правила, установленные на карантине.

«Всем привет. Благодарение богу, сегодня возвращаюсь домой после битвы с коронавирусом. Это был чемпионский поединок, который мне удалось выиграть благодаря моей команде, а также поддержке, любви, преданности делу со стороны медицинского персонала. Они заботились обо мне и проявили терпение.

Молюсь за всех, кто продолжает биться с COVID-19. Пусть не теряют надежды и знают, что бог всё контролирует. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые молились за меня и воодушевляли своими сообщениями. Никогда не устану благодарить врачей и медсестёр, которые рискуют собой. Я бывший чемпион мира, вы настоящие чемпионы по жизни.

Прошу всех следовать правилам карантина и без веских причин не пускать никого домой", — написал Дюран в социальной сети.