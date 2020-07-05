Уткин раскритиковал Роднину за слова об Абдулманапе Нурмагомедове

Известный блогер Василий Уткин раскритиковал трёхкратную Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, а ныне депутата Госдумы Ирину Роднину. Та после смерти легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, заявила, что этот случай «станет уроком для многих» и добавила, что «цивилизованный человек» должен следовать правилам соблюдения карантина во время пандемии.

«Грустя по Абдулманапу, я всё время думаю о том, что он вполне мог жить. От этого горше. Но сколько ни кручу я эту историю, я не могу свести её мораль к словам трёхкратной во многих смыслах Ирины Родниной. Кто такой Абдулманап? Это, безусловно, сильный, умный человек, и одним из самых бесспорных его достоинств была осторожность. Это часть подготовки к самому сложному бою. Это часть воспитания детей. Как провести, уберечь, подготовить.

Еще для меня Абдулманап — представитель своего народа. Тоже осуществивший многое из того, чем можно гордиться, что обогащает образ настоящего горца. Добиться успеха, не прекращая быть собой. Живя, где родился. По законам, по которым воспитали тебя.



Но оборотной стороной вот такой связи с корнями становится непросвещённость. Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость — ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап — всеведущ. Так он остаётся беззащитным для самого крохотного из его врагов. А защититься было возможно.Так неужели мораль такой ошибки в том, чтобы «вам сказано — делайте!» Да вы обалдели, любезная моя трёхкратная.

Никакого урока, ни положительного, ни отрицательного, нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа, если не проникнуться для начала уважением. Люди не услышат тебя, будь ты хоть сто раз прав, если ты не выберешь правильный тон. Это касается ведь не только публики, избирателей, читателей. Это касается и самых близких. Например, детей. Посмотрите на детей Ирины Родниной и Абдулманапа. Дочь Родниной живёт в Америке, что её неотъемлемое право; с мировоззрением, ценностями, повседневной практикой Ирины Константиновны она никак не связана.

Сын Абдулманапа знаком всему миру. Он никого не боится, он силён и наводит на соперников страх. Трех дней не прошло, как из его глаз текли слезы, которые он никому не показал. И сегодня он не потерял ничего, что составляет его статус. Он потерял отца, связь с которым до сих пор неразрывна. О чём он думает? О том, что не уберёг. О том, что надо было раньше настоять на своём и заставить отца лечь в больницу, отвезти в Москву, сделать всё, чтобы он слушался врачей. Он этого не рассказывает, но именно об этом Хабиб сейчас и думает.

Но вряд ли он на похоронах произнес: батя, говорили тебе — сиди дома, носи маску!!! Говорили?? А ты???

Может быть, так разговаривала Роднина-мама с дочкой? Я не удивлён, что у них сейчас такие разные жизни.

Абдулманап, умный хитрый горец, продолжает жить в своих учениках и в сыне. Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой — ей там просто нравится, одинокая ухоженная старушка, и из последних сил пытается быть услышанной и понятой", — написал Уткин на своей странице в Facebook.