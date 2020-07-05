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Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» и ждёт результата теста на коронавирус

Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» и ждёт результата теста на коронавирус
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Россиянин показал пейзажи острова, а также гостиничный номер, где будет пребывать два дня, пока не будут готовы результаты теста на коронавирус.

«Мы прибыли! Всё отлично. Ждём первых результатов тестов на COVID-19», — написал Ян.

Соответствующий пост доступен на странице Яна в «Инстаграме».

Напомним, Пётр Ян выступит на турнире UFC 251. Его соперником станет экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Алду. На кону встречи Ян — Алду будет стоять пояс чемпиона в легчайшей весовой категории.

На турнире UFC 251 также состоится титульный поединок в полулёгком весе между Максом Холлоуэем и Александером Волкановски. Чемпионский бой в полусреднем весе под вопросом, так как у соперника Камару Усмана положительный результат теста на коронавирус и на данный момент Гилберту Бёрнсу ищут замену.

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