Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хорхе Масвидаль сдал тест на коронавирус

Хорхе Масвидаль сдал тест на коронавирус
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сдал тест на коронавирус. Соответствующая информация об этом размещена в «Инстаграме» на странице менеджера Масвидаля — Малки Кавы.

Функционер выложил несколько «сториз», где видно, как с Масвидалем работают специалисты, совершающие забор биологического материала. В следующем сообщении Малки благодарит за оперативное проведение теста.

Соответствующее видео доступно на странице Малки Кавы в «Инстаграме».

Напомним, Хорхе Масвидаль может выйти на замену Гилберту Бёрнсу, который должен был подраться за титул в полусреднем весе с Камару Усманом на турнире UFC 251. У бразильца в преддверии шоу диагностировали коронавирус. Переговоры об организации поединка Масвидаль — Усман продолжаются, стороны близки к подписанию контракта.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020