Боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сдал тест на коронавирус. Соответствующая информация об этом размещена в «Инстаграме» на странице менеджера Масвидаля — Малки Кавы.

Функционер выложил несколько «сториз», где видно, как с Масвидалем работают специалисты, совершающие забор биологического материала. В следующем сообщении Малки благодарит за оперативное проведение теста.

Соответствующее видео доступно на странице Малки Кавы в «Инстаграме».

Напомним, Хорхе Масвидаль может выйти на замену Гилберту Бёрнсу, который должен был подраться за титул в полусреднем весе с Камару Усманом на турнире UFC 251. У бразильца в преддверии шоу диагностировали коронавирус. Переговоры об организации поединка Масвидаль — Усман продолжаются, стороны близки к подписанию контракта.