Боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль сдал тест на коронавирус. Соответствующая информация об этом размещена в «Инстаграме» на странице менеджера Масвидаля — Малки Кавы.
Функционер выложил несколько «сториз», где видно, как с Масвидалем работают специалисты, совершающие забор биологического материала. В следующем сообщении Малки благодарит за оперативное проведение теста.
Соответствующее видео доступно на странице Малки Кавы в «Инстаграме».
Напомним, Хорхе Масвидаль может выйти на замену Гилберту Бёрнсу, который должен был подраться за титул в полусреднем весе с Камару Усманом на турнире UFC 251. У бразильца в преддверии шоу диагностировали коронавирус. Переговоры об организации поединка Масвидаль — Усман продолжаются, стороны близки к подписанию контракта.
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