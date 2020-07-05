Источник: Усман и Масвидаль подписали контракт на бой

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман согласился провести титульный бой с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем, сообщает инсайдер MMA Dude. Бой состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове». Официальное объявление о поединке ожидается через несколько часов.



Ранее стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности своего подопечного заменить Гилберта в бою с Камару.



В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.