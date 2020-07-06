Ковингтон — о возможном реванше с Усманом: буду доминировать от начала и до конца

Боец UFC Колби Ковингтон поделился мыслями о возможном реванше с Камару Усманом.



«В прошлый раз я много ошибался. Я оказался не в лучшей форме из-за отравления. Кроме того, там был рефери с некомпетентными решениями. Я бы закончил бой досрочной победой, если бы рефери не увидел несуществующие тычки в глаза. Я бы закончил ещё во втором раунде, если бы он не усмотрел удар в пах после моего удара по печени.



Второй наш бой не будет конкурентным. Я поменял свой стиль. Я много работал над мелкими ошибками, которые совершил в первом поединке. Теперь всё будет иначе. Я буду доминировать от начала и до конца. Шаг за шагом я буду надирать его зад», — приводит слова Колби Ковингтона MMAJunkie.