Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Алду

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров дал совет россиянину Петру Яну, который 11 июля сразится за вакантный пояс в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду. Поединок Ян — Алду состоится на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.
По мнению Тактарова, Яну в преддверии поединка стоит обращать меньше внимания на социальные сети.
«Отлично! Меньше общаться, меньше выходить в интернет. Энергию копить. Бой важнее социальных сетей», — написал Тактаров в комментариях под одним из постов Яна в «Инстаграме».
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Ранее в UFC официально подтвердили, что Хорхе Масвидаль заменит заразившегося коронавирусом Гилберта Бёрнса в титульном поединке с Камару Усманом.
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