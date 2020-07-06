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Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Алду

Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Алду
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров дал совет россиянину Петру Яну, который 11 июля сразится за вакантный пояс в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду. Поединок Ян — Алду состоится на «Бойцовском острове», который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

По мнению Тактарова, Яну в преддверии поединка стоит обращать меньше внимания на социальные сети.

«Отлично! Меньше общаться, меньше выходить в интернет. Энергию копить. Бой важнее социальных сетей», — написал Тактаров в комментариях под одним из постов Яна в «Инстаграме».

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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