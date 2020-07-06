Лучший боец UFC Джон Джонс заявил, что спас человека. Фото

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что спас человека во время празднования Дня независимости США 4 июля. Напомним, Джонс занимает первое место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
«Мы нашли человека, который лежал посреди парка. Он страдал от сильного обезвоживания. Мы искренне верим, что спасли этому человеку жизнь», — написал боец в своём «твиттере».
Фото: https://twitter.com/JonnyBones/status/1279607964634996736?s=20
32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
Ранее Джонс поделился опасениями относительно возможности проведения боя с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.
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