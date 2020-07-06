Гаджиев рассказал, в чём секрет успеха Абдулманапа Нурмагомедова

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, в чём, по его мнению, состоит секрет успеха Абдулманапа Нурмагомедова.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, который 3 июля скончался в возрасте 57 лет, воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Его сын Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.
«Секрет успеха Абдулманапа? Компетенция и вера. Компетенция, приобретённая годами работы. Он и сам бывший спортсмен, долго тренировал.
Вера – в то, что ты делаешь. Его сын стал чемпионом UFC, это высочайшая награда в единоборствах. И Абдулманап дошёл до этого», — цитирует Гаджиева Sports.ru.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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