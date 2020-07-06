Видео: главные события в карьере Петра Яна

В ближайшие выходные, 11 июля, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сразится за вакантный пояс с бразильцем Жозе Алду. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео, посвящённое главным событиям в карьере российского спортсмена.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, ранее в UFC официально подтвердили, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведёт титульный бой с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. Бой состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове». В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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