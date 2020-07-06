Напарник Емельяненко: сейчас Фёдору было бы очень тяжело. Раньше уровень боёв был другой

Российский боец MMA Максим Гришин, тренировавшийся со знаменитым Фёдором Емельяненко, предположил, что тот не добился бы таких успехов, если бы пик его карьеры пришёлся на настоящее время.

«Фёдор был очень обученный, но я должен сказать, что уровень за последние лет 10 очень сильно вырос. Любой боец класса выше среднего может очень крутой бой закатить.

Раньше, конечно, уровень боёв был другой. Я не умаляю заслуг наших бойцов, но сейчас Фёдору очень тяжело бы было», — приводит слова Гришина «Спорт-экспресс».

Также Гришин рассказал, в чём Емельяненко, по его мнению, уступает действующему чемпиону UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичу, с которым он также тренировался.

«В Америке очень много индивидуальной работы с бойцами, а в России этого явно не хватает. В Америке, если боец хочет расти, ему дают такую возможность, работают с ним индивидуально.

Означает ли это, что Миочич меня впечатлил больше? Стипе меня удивил своим трудолюбием. Хотя Фёдор тоже этим отличался, бегал кроссы, пахал на сборах, но упорство Стипе — это что-то», — добавил он.