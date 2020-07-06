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Масвидаль — о Усмане: разобью лицо этому парню, а мне ещё и заплатят за это. Я счастлив

Масвидаль — о Усмане: разобью лицо этому парню, а мне ещё и заплатят за это. Я счастлив
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мыслями о предстоящем титульном поединке с Камару Усманом.

«Я счастлив больше, чем когда-либо, потому я отправлюсь туда, чтобы разбить лицо этому парню, а мне за это ещё и заплатят», — приводит слова Хорхе Масвидаля ESPN.

Ранее стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности подопечного заменить Гилберта в бою с Камару.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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