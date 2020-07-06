Аскрен поделился прогнозом на бой Масвидаля и Усмана

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о предстоящем поединке Камару Усмана и Хорхе Масвидаля на турнире UFC 251.



«Скорее всего, Масвидаль проиграет, потому что он согласился на бой на коротком уведомлении. Но, думаю, он получил хороший чек, что для него важнее. Если Хорхе и проиграет, то он получит реванш с полноценным тренировочным лагерем», — написал Бен Аскрен в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности подопечного заменить Гилберта в бою с Камару.



В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.



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