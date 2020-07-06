Порье: хотел бы стать первым, кто побьёт Хабиба

Боец UFC Дастин Порье сказал, что он хотел бы стать первым, кто победит российского чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Я хотел бы побить Хабиба, даже если на кону не будет стоять пояс. Я просто хочу сделать своё наследие богаче. Пока никто не побеждал его, никто не взбирался на эту вершину. Я бы с удовольствием стал первым. Это было бы историческим событием. Это то, чего я хочу. Я здесь не для реваншей, не ради мести. Я не держу обиды, ведь я взрослый человек. У меня семья, так что я ко всему отношусь как к бизнесу.



Когда я был молод, я хотел подраться с Макгрегором и другими, кто раньше побеждал меня. Но я доволен тем, что я сделал, и всеми боями, в которых участвовал. Я усваивал уроки из поражений, так что я хотел бы стать первым, кто побьёт Хабиба», — приводит слова дастина Порье MMAJunkie.