Тьяго Сантос проверил пресс Яны Куницкой

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC, провела тренировку со своим бойфрендом, бывшим претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантосом. Сантос проверил пресс Куницкой на прочность.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

30-летняя Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году. Всего на её счету 12 побед и 5 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Она чемпионка России по тхэквондо, чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грэпплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.



По словам девушки, следующий бой она проведёт 1 августа, её соперницей станет Кетлин Виейра.