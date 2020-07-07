Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тьяго Сантос проверил пресс Яны Куницкой

Тьяго Сантос проверил пресс Яны Куницкой
Бокс/ММА / UFC 0

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC, провела тренировку со своим бойфрендом, бывшим претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантосом. Сантос проверил пресс Куницкой на прочность.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

30-летняя Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году. Всего на её счету 12 побед и 5 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Она чемпионка России по тхэквондо, чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грэпплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.

По словам девушки, следующий бой она проведёт 1 августа, её соперницей станет Кетлин Виейра.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020