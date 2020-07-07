Уайт рассказал, в чём Поветкин лучше всех его соперников. Ранее он дрался с Джошуа

Британский боксёр Диллиан Уайт, чьим следующим соперником будет Александр Поветкин, дал характеристику россиянину. Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа и пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
По словам Уайта, который единственное поражение в карьере потерпел от обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, Поветкин — самый закалённый боксёр среди тех, кто был его соперником.
«Все мои соперники были опасными. Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех, с кем я когда-либо встречался. У него есть всё: послужной список, жёсткость, сила, удары.
Если он победит меня, то получит много денег и шанс побороться за титул. Поэтому он подойдёт к поединку в своей лучшей форме», — приводит слова Уайта Telegraph.
- 7 июля 2020
-
16:12
-
15:00
-
14:04
-
12:35
-
12:06
-
11:00
-
10:15
-
09:21
-
09:02
-
01:01
- 6 июля 2020
-
23:58
-
22:53
-
21:51
-
19:47
-
18:59
-
17:20
-
15:00
-
14:24
-
14:01
-
13:01
-
12:02
-
11:00
-
10:16
-
09:41
-
08:58
-
00:57
- 5 июля 2020
-
22:48
-
21:22
-
20:06
-
18:09
-
16:55
-
15:56
-
14:59
-
13:56
-
12:32