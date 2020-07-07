Уайт рассказал, в чём Поветкин лучше всех его соперников. Ранее он дрался с Джошуа

Британский боксёр Диллиан Уайт, чьим следующим соперником будет Александр Поветкин, дал характеристику россиянину. Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа и пройдёт на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

По словам Уайта, который единственное поражение в карьере потерпел от обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, Поветкин — самый закалённый боксёр среди тех, кто был его соперником.

«Все мои соперники были опасными. Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех, с кем я когда-либо встречался. У него есть всё: послужной список, жёсткость, сила, удары.

Если он победит меня, то получит много денег и шанс побороться за титул. Поэтому он подойдёт к поединку в своей лучшей форме», — приводит слова Уайта Telegraph.