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Пётр Ян отреагировал на совет Тактарова о соцсетях

Пётр Ян отреагировал на совет Тактарова о соцсетях
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как отреагировал на совет от ветерана MMA Олега Тактарова. Напомним, Тактаров посоветовал соотечественнику, которого 11 июля в Абу-Даби ожидает титульный бой с бразильским бойцом MMA Жозе Алду, поменьше времени проводить в социальных сетях.

«Это имеет место, но до боя ещё много времени. Ближе к нему я стараюсь по минимуму с телефоном дружить. А пока есть время, я и тренируюсь, и в социальные сети захожу», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.

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