Пётр Ян отреагировал на совет Тактарова о соцсетях
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как отреагировал на совет от ветерана MMA Олега Тактарова. Напомним, Тактаров посоветовал соотечественнику, которого 11 июля в Абу-Даби ожидает титульный бой с бразильским бойцом MMA Жозе Алду, поменьше времени проводить в социальных сетях.
«Это имеет место, но до боя ещё много времени. Ближе к нему я стараюсь по минимуму с телефоном дружить. А пока есть время, я и тренируюсь, и в социальные сети захожу», — приводит слова Яна «Матч ТВ».
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.
Пётр Ян намекнул на желание нокаутировать Алду
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