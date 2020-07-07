Ванзант снова намекнула, что готова покинуть UFC. Она хочет получать больше денег

Боец UFC Пейдж Ванзант снова намекнула, что готова прекратить сотрудничество с лучшей лигой мира. 11 июля девушка проведёт последний бой по действующему контракту, после чего рассмотрит все варианты продолжения карьеры.

«Если сложу всё заработанное за шесть лет в UFC, то пойму, что могла заработать столько же на обычной работе. Очень благодарна за всё, что мне сделали в UFC, за предоставленную платформу. Не имею ничего против лиги. Знаю, что должна уважать контракт, именно потому никогда не пыталась его разорвать.

Мне важно отработать контракт до конца, показать, что уважаю правила, а после скажу, чего я стою. Людям нужно понять, что день ото дня мы жертвуем собой и чувствуем, что это должно быть оценено по достоинству. Люблю UFC, мне нравится драться в этой лиге. Здесь мне дали много возможностей. Но я пытаюсь наладить будущее. Не хочу сравнивать себя с другими бойцами или сказать, что должна получать больше них. Думаю, каждый из нас заслуживает большего. Мы все достойны больших гонораров", — приводит слова Ванзант BJ Penn.



Напомним, 11 июля на «Бойцовском острове» пройдёт турнир UFC 251. Пейдж Ванзант померится силами с Амандой Рибас.