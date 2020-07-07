В UFC показали красивые фото октагона на пляже «Бойцовского острова»

Пресс-служба UFC на странице лиги в «Твиттере» показала фотографии октагона, установленного на пляже «Бойцовского острова» в Абу-Даби (ОАЭ). Клетка установлена в окружении пальм, а из неё открывается вид на воды Персидского залива.
Соответствующие фото доступны на странице UFC в «Твиттере».
Напомним, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт целая серия турниров UFC. Первый из них запланирован на 11 июля. В его ходе состоится три титульных поединка. За звание чемпиона в легчайшем весе поборется Пётр Ян, его соперником будет экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Алду. Кроме того, на турнире UFC 251 подерутся чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман с Хорхе Масвидалем и чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски с Максом Холлоуэем.
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