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В UFC показали красивые фото октагона на пляже «Бойцовского острова»

В UFC показали красивые фото октагона на пляже «Бойцовского острова»
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC на странице лиги в «Твиттере» показала фотографии октагона, установленного на пляже «Бойцовского острова» в Абу-Даби (ОАЭ). Клетка установлена в окружении пальм, а из неё открывается вид на воды Персидского залива.

Соответствующие фото доступны на странице UFC в «Твиттере».

Напомним, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт целая серия турниров UFC. Первый из них запланирован на 11 июля. В его ходе состоится три титульных поединка. За звание чемпиона в легчайшем весе поборется Пётр Ян, его соперником будет экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Алду. Кроме того, на турнире UFC 251 подерутся чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман с Хорхе Масвидалем и чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски с Максом Холлоуэем.

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