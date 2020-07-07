Гвоздик оценил перспективы Усика в супертяжёлом весе

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом дивизионе Александр Гвоздик поделился мыслями о перспективах бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. По мнению Гвоздика, Усику будет непросто в супертяжёлом дивизионе, но шансы на завоевание титула у него всё равно есть.

«Мне кажется, переходить в супертяжёлый вес всё тяжелее и тяжелее. Потому что боксёры становятся больше. Если вы вспомните 60-е-70-е годы, тяжеловесы были намного мельче. Так что, конечно, соревноваться с боксёрами супертяжёлого веса сейчас гораздо труднее. Одно дело, когда Усик дрался с соперником калибра Уизерспуна. Но совершенно другое — когда ты дерёшься со здоровенным Олимпийским чемпионом, которым является Энтони Джошуа. Это намного сложнее.

Знаю, что у Усика отличные навыки и он определённо сможет конкурировать с соперниками подобного уровня. Но сначала мне хочется посмотреть на его бой с Чисорой, который не такой большой. Но у Дерека есть сердце, он может драться и не сдаётся. Полагаю, у Усика есть шансы на титул в супертяжёлом весе, но это будет непросто", — приводит слова Гвоздика BoxingScene.

