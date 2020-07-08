«Спасибо, что поставили на ноги». Хабилов посвятил трогательный пост отцу Хабиба

Боец UFC Рустам Хабилов, который долгое время тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова, на своей странице в «Инстаграме» посвятил пост легендарному тренеру. По словам Хабилова, Нурмагомедов-старший «вырастил его и поставил на ноги».

«Спасибо Вам, Магомедович, за всё! За то, что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать», — написал Хабилов. Кроме этого, он добавил на страницу видео, на котором вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым обсуждает дальнейшие планы.

Соответствующий пост доступен на странице Рустама Хабилова в «Инстаграме».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённого коронавируса.