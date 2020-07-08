Тренер Хорхе Масвидаля заразился коронавирусом перед турниром UFC 251

Майк Браун, тренер американского бойца смешанных единоборств Хорхе Масвидаля заразился коронавирусом перед турниром UFC 251, сообщает MMAfighting.

Позже эту информацию подтвердил сам Браун, отметив, что «он в порядке».

Ранее стало известно, что первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс вынужден отказаться от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности своего подопечного заменить Гилберта в бою с Камару. Чуть позднее в СМИ появилась информация, что бойцы подписали контракт на бой.

В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Алду.