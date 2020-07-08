«Так и думал, что журналисты во всём виноваты!» А. Емельяненко высмеял видео Харитонова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал видеообращение, которое записал другой боец MMA Сергей Харитонов. В видео Харитонов заверяет, что журналисты неверно интерпретировали его слова и что он уважает главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а конфликт с Емельяненко, по его словам, будет улажен в ринге.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
«Я так и думал, что это журналисты во всём виноваты! После обеда выложу ответ Харитоше!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
Напомним, ранее Емельяненко и Харитонов не раз нелестно отзывались друг о друге, после того как в 2006 году провели поединок, завершившийся победой Александра.
«Бухает, избивает людей, но так по-доброму...» Подписчики — об А. Емельяненко
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