«Так и думал, что журналисты во всём виноваты!» А. Емельяненко высмеял видео Харитонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал видеообращение, которое записал другой боец MMA Сергей Харитонов. В видео Харитонов заверяет, что журналисты неверно интерпретировали его слова и что он уважает главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а конфликт с Емельяненко, по его словам, будет улажен в ринге.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

«Я так и думал, что это журналисты во всём виноваты! После обеда выложу ответ Харитоше!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Емельяненко и Харитонов не раз нелестно отзывались друг о друге, после того как в 2006 году провели поединок, завершившийся победой Александра.