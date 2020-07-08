Менеджер Хабиба показал редкое видео, как боролся с Абдулманапом Нурмагомедовым

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложил в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он боролся с его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым, который показывал ему приёмы. Напомним, Нурмагомедов-старший скончался 3 июля.
«Этот человек изменил столько жизней, дав им пищу, кров и мечту. Я имел удовольствие приглашать его к себе в гости. Я всегда любил Хабиба и его команду, но, когда я встретил его отца, это было чем-то большим.
Я не чувствовал этой боли в сердце с тех пор, как умерла моя мать. Абдулманап оставил после себя столько великих спортсменов, что продолжит своё наследие. Его наследие будет жить вечно», — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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