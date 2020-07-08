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Беспутин, проваливший допинг-тест, рассказал, как допинг случайно попал в его организм

Беспутин, проваливший допинг-тест, рассказал, как допинг случайно попал в его организм
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Беспутин, который лишился пояса WBA в полусреднем весе, после того как провалил допинг-тест, объяснил, почему его не стоит обвинять в преднамеренном употреблении допинга.

Напомним, Беспутин провалил допинг-тест после поединка с соотечественником Раджабом Бутаевым. Бой прошёл 30 ноября 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. 25 июня стало известно, что допинг-проба B Беспутина показала положительный результат.

«Концентрация запрещённого вещества в допинг-пробе была совсем маленькая, специалисты из VADA (Ассоциации по добровольному тестированию на допинг. — Прим. «Чемпионата») это видели. Мы составили письмо для WBA вместе с адвокатом и специалистом VADA, расписали, как всё это могло попасть в организм. Письмо было на восемь страниц, были приведены статьи, что это может попасть в организм через мясо и так далее.

Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе. Мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно что-то было запрещённое. Но, как нам объяснил специалист VADA, работа которого стоила 400 долларов в час, в пробу в таком количестве могло попасть что-либо случайно», — приводит его слова ТАСС.

WBA лишила пояса российского боксёра Беспутина, который провалил допинг-тест
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