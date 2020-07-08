Порье: я и во второй раз побью Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что не сомневается в победе над временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи, если промоушен организует им матч-реванш. Напомним, Порье оказался сильнее Гэтжи в поединке в апреле 2018 года, победив соперника техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Считаю, я опять его побью. Подловлю его и попаду. Заставлю его работать и показать себя тараном, каковым он и является. Я проявлю себя как матадор. Сделаю это так же, как и в первом бою», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу тренера Тедди Атласа.

На счету 31-летнего Дастина Порье 26 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У его ровесника Джастина Гэтжи 22 победы и 2 поражения в MMA.