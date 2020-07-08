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BFC 56: полный кард турнира

BFC 56: полный кард турнира
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В минском Prime Hall завтра, 9 июня, состоится вечер смешанных единоборств BFC 56. В его рамках пройдёт два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.

Кард BFC 56, кикбоксинг

Ксения Николаева (Беларусь) – Светлана Спетцян (Беларусь)
Евгений Федоринчик (Беларусь) — Семён Ступакевич (Беларусь)
Денис Варакса (Беларусь) — Александр Коробов (Беларусь)
Дмитрий Филиппов (Беларусь) — Магомед Махамаев (Россия)
Максим Сподаренко (Беларусь) — Сергей Полюга (Украина)
Денис Зуев (Беларусь) — Дмитрий Филончик (Беларусь).

Кард BFC 56, ММА

Дмитрий Пастухов (Беларусь) — Алексей Шило (Беларусь)
Антон Ханеня (Беларусь) — Мурат Азербиев (Беларусь)
Рустам Сербиев (Бельгия) — Владислав Трусевич (Беларусь)
Шамиль Гасанов (Россия) — Артём Луферчик (Беларусь)
Пётр Бирко (Беларусь) — Руслан Насибулин (Беларусь)
Андрей Калечиц (Беларусь) — Александр Змушко (Беларусь).

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