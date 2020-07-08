Президент АСА: Емельяненко готов драться. Вопрос в запросах Харитонова

Президент лиги АСА Александр Яценко заявил, что бой между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым нецелесообразен для промоушена в связи с завышенными финансовыми требованиями со стороны Харитонова.



«Да, нам было бы интересно «закрыть вопрос» между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым под «вывеской» ACA. Я не сомневаюсь в готовности Александра. Но исходя из завышенных финансовых условий, озвученных Харитоновым, не похоже, что он реально готов подраться с Сашей, и бой на таких условиях для ACA нецелесообразен», — сказал Александр Яценко в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Напомним, 7 июля, стало известно, что бой Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы в Сочи. Изначально спортсмены должны были подраться ещё 3 апреля, но из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, поединок перенесли на 24 июля.