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Президент АСА: Емельяненко готов драться. Вопрос в запросах Харитонова

Президент АСА: Емельяненко готов драться. Вопрос в запросах Харитонова
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Президент лиги АСА Александр Яценко заявил, что бой между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым нецелесообразен для промоушена в связи с завышенными финансовыми требованиями со стороны Харитонова.

«Да, нам было бы интересно «закрыть вопрос» между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым под «вывеской» ACA. Я не сомневаюсь в готовности Александра. Но исходя из завышенных финансовых условий, озвученных Харитоновым, не похоже, что он реально готов подраться с Сашей, и бой на таких условиях для ACA нецелесообразен», — сказал Александр Яценко в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, 7 июля, стало известно, что бой Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы в Сочи. Изначально спортсмены должны были подраться ещё 3 апреля, но из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, поединок перенесли на 24 июля.

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