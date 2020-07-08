RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале RT Sport.
Кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors, но в связи со смертью специалиста серия выложена без номера.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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