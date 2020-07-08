Российский боец UFC претендент на титул в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, как добирался на «Бойцовский остров».
«Из Пхукета вылетели в Бангкок, там провели около 11–12 часов в отеле и оттуда уже отправились на «Бойцовский остров». По прилёте сюда нас встретили, сразу расселили по номерам, и два дня все находились на карантине. Взяли тесты на COVID-19. Уже сегодня пришли результаты, которые оказались отрицательными. Теперь свободно передвигаемся», — цитирует Петра Яна «RT на русском».
11 июля Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сразится за вакантный пояс с бразильцем Жозе Алду.
Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.
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