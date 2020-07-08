Ян: смерть отца Хабиба — большая утрата для смешанных единоборств в целом

Российский боец UFC претендент на титул в легчайшей весовой категории Пётр Ян отреагировал на смерть тренера Абудлманапа Нурмагомедова.



«Это большая утрата не только для семьи Нурмагомедовых, но и для смешанных единоборств в целом. Никогда не встречался с Адбулманапом Магомедовичем лично, но он часто позитивно отзывался обо мне. Писал, что я достойный боец и могу стать чемпионом. Очень приятно. Воспитал огромное количество достойных спортсменов, чемпионов по боевому самбо. Этот человек навсегда останется в сердцах любителей единоборств», — цитирует Петра Яна «RT на русском».



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.