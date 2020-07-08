Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ян: смерть отца Хабиба — большая утрата для смешанных единоборств в целом

Ян: смерть отца Хабиба — большая утрата для смешанных единоборств в целом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC претендент на титул в легчайшей весовой категории Пётр Ян отреагировал на смерть тренера Абудлманапа Нурмагомедова.

«Это большая утрата не только для семьи Нурмагомедовых, но и для смешанных единоборств в целом. Никогда не встречался с Адбулманапом Магомедовичем лично, но он часто позитивно отзывался обо мне. Писал, что я достойный боец и могу стать чемпионом. Очень приятно. Воспитал огромное количество достойных спортсменов, чемпионов по боевому самбо. Этот человек навсегда останется в сердцах любителей единоборств», — цитирует Петра Яна «RT на русском».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020