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Емельяненко поздравил подписчиков с Днём любви, семьи и верности

Емельяненко поздравил подписчиков с Днём любви, семьи и верности
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил подписчиков с Днём семьи, любви и верности.

«С праздником, с Днём семьи, любви и верности. Самое главное — прощайте друг друга. Если Бог прощает нам грехи наши и любит нас, то как мы можем не прощать любимого человека. У меня есть жена, я её люблю и мы с ней венчаны», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в «Инстаграме».

Напомним, 7 июля, стало известно, что бой Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы в Сочи. Изначально спортсмены должны были подраться ещё 3 апреля, но из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, поединок перенесли на 24 июля.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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